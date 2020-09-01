البندقية تستعيد بريقها بإقامة أول مهرجان سينمائي في زمن كورونا

2020/09/01 | 12:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعيد البندقية مكانتها كوجهة ثقافية كبرى مع افتتاح مهرجان البندقية السينمائي، وهو أول عرض سينمائي رئيسي يقام على أرض الواقع في حقبة فيروس كورونا، بعد إلغاء مهرجان كان، وتفضيل المهرجانات الدولية الأخرى الانتقال إلى الإنترنت هذا العام.

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