إمام مسجد في ورطة  .. بثْ أغنية نوال الزغبي عبر مكبرات الصوت (فيديو)

2020/09/01 | 12:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أثار بث أغنية للفنانة نوال الزغبي عبر مكبرات الصوت الخاصة بمسجد النميرية في لبنان، ضجة واسعة، الأمر الذي دفع المسجد إلى تبرير الموقف.



وذكر بيان مسجد النميرية الذي نقلته وسائل إعلام لبنانية، تابعها "ناس"، (1 أيلول 2020)، أنه "جاءت مناسبة ذكرى إختطاف الإمام القائد السيد موسى الصدر ورفيقيه هذا العام في ظل أوضاع صحية مستجدة ، وإنتشار لوباء منع قيادة حركة أمل من إقامة مهرجان مركزي كما جرت العادة كل عام”.

وأضاف البيان: “بناء عليه ، وﻷن ذكرى إخفاء الإمام القائد تسكن العقل والوجدان ، ولأنه والد كل محروم ومظلوم ، إرتأت العديد من القرى والبلدات بث كلمة دولة الرئيس نبيه بري عبر صوتيات المساجد والحسينيات دون الحضور، ومن هذه البلدات، النميرية".

وتابع، "وللغاية ذهب إلى المسجد الأخ عبد الله بدير المعروف ( بالبني )، وبدأ يبحث عبر راديو المسجد على تردد إذاعة الرسالة ليبث عبرها كلمة الرئيس، وهو يبحث صودف أن إحدى الإذاعات تبث الكلمة، ولأن ترددها قريب جدا من تردد إذاعة الرسالة، إستقر عليها وبدأ البث".

ولفت البيان إلى أنه "أثناء الكلمة ، ذهب الأخ عبد الله بدير لجلب بعض الحاجيات والطعام لمنزله، وترك الراديو والبث شغال، ظنا منه أن كلمة الرئيس ستطول كما جرت وتجري العادة، وبعد أن ذهب بقليل، انتهت الكلمة، وعادت الإذاعة لبرامجها العادية، ومن سوء الحظ أنها كانت أغنية لفنانة لبنانية، فانبرى أحدهم أو إحداهن، لتصوير المقطع ونشره على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث انتشر بسرعة قياسية على قاعدة من هالك لمالك لقباض الأرواح، وبدأت تتداوله معظم الصفحات والمواقع، حتى وصل الأمر بإحدى المواقع لنشره تحت إسم دي جي النميرية".

واضاف، "صفحة نبض النميرية، تؤكد أن ما جرى هو خطأ طبيعي وقد يحدث مع أي منا، وندين بأشد عبارات الإستنكار والتأسف للمستوى المتدني الذي وصل له مصور/ة المقطع، وكلمة لوجه الله تعالى، ولأن الآية الكريمة واضحة لا لبس فيها (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) نتوجه لمن صور ونشر بجملة واحدة جهزوا جوابا لله تعالى يوم القيامة ويوم الفزع الأكبر حين تسألون عن هذا التصرف المسيء لبيت الله أمام كل قاصي وداني".

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