وزارة الداخلية ترفض الاعتداء الذي طال احدى القنوات الفضائية وتشدد على احترام حرية المعتقدات

2020/09/01 | 12:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء (1 أيلول)، أنها تسعى وضمن مهام عملها ووظيفتها التنفيذية إلى فرض سيادة القانون وجعله الفيصل في جميع نقاط الخلاف والمشاكل التي تعترض “مجتمعنا الكريم بالوانه المختلفة وهي حريصة على احترام المعتقدات لكل أطيافه الكريمة”.وقالت … Readmore

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