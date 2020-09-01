موسكو : تطوير منظومات دفاع جوي جديدة تعتمد على الليزر

2020/09/01 | 12:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..أعلنت وسائل إعلام روسية أن الجيش الروسي سيحصل في السنوات القريبة القادمة على نظام دفاع جوي صاروخي يعتمد في توجيهه على تقنيات الليزر.وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن النظام الدفاعي الجديد سيحمل اسم “صائد الطيور”، وسيتم الانتهاء من اختباره خلال عامين، وسيصدرمنه عدة نماذج، نموذج محمول على عربة BMP-3، ونموذج أرضي ثابت، ، والنموذج الأول سيكون بديلا عن العديد من منظومات الدفاع الجوية المحمولة المخصصة لحماية الآليات والأرتال العسكرية في الجيش من خطر الدرونات والأسلحة الموجهة العالية الدقة.كما من المفترض أن يحصل النموذج الأرضي الثابت من هذه المنظومة على صواريخ خاصة قادرة على إصابة أهدافها على مسافات أبعد من تلك التي تصيبها صواريخ المنظومة المحمولة على عربات.وستحصل “صائد الطيور” على تقنيات بصرية لاكتشاف الأهداف وتحديدها يمكنها العمل على مدار الـ 24 ساعة، وفي كافة الظروف الجوية، والأهم من ذلك هو أنها لن تعتمد على الإشعاعات الرادارية التي قد تكشف موقع المنظومة من قبل رادارات العدو، ومثل هذه التقنيات كانت قد اعتمدتها روسيا في منظومات TOR و Strela-10 للدفاع الجوي، أما صواريخ المنظومة فسيتم توجيهها بالليزر.ومن المتوقع أن تطور روسيا نموذجا خاصا من هذه المنظومة لقوات الإنزال الجوي الخاصة، سيكون مثبتا على عربات BMD-4M التي يمكن إنزالها من الطائرات عبر المظلات.ويمتلك الجيش الروسي حاليا العديد من منظومات الدفاع الجوي القصيرة والمتوسطة المدى، منها منظومات تعتمد على مدافع “شيلكا” الرشاشة، ومنظومات OSA وtor و Strela و”بانتسير” الصاروخية.انتهى / 25م

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