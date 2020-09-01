اعتقال ستة إرهابيين في صلاح الدين

2020/09/01 | 12:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الداخلية، ان وكالة الاستخبارات القت القبض على ستة إرهابيين من بينهم امرأة في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الوازرة في بيان أنه “من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير المصادر، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات صلاح الدين القبض على ستة إرهابيين من بينهم امرأة بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين، مطلوبين وفق احكام المادة ٤/ ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية”.

وأوضحت ان “عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق مختص ونصب كمين محكم والإطاحة بهم بالتعاقب كونهم من الهاربين الى خارج المحافظة منذ أيام عمليات التحرير، حيث تم إيداعهم التوقيف بغية إكمال الاجراءات القانونية بحقهم”.

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