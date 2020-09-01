ماكرون للبنانيين: أنا أعودُ إلى بيروت لاستعراض المستجدّات بشأن المساعدات الطارئة

2020/09/01 | 12:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فور وصوله الى مطار بيروت مع الرئيس اللبناني ميشال عون العلاقات الثنائية بين البلدين.

وغرد ماكرون عبر حسابه على موقع تويتر قائلاً أقول للبنانيين إنكم كأخوة للفرنسيين، وكما وعدتكم، فها أنا أعودُ إلى بيروت لاستعراض المستجدّات بشأن المساعدات الطارئة وللعمل سوياً على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار والاستقرار.

بعد ذلك زار ماكرون منزل المطربة فيروز وسط العاصمة بيروت واصفا إياها بأنها جميلة وقوية للغاية.

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