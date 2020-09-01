تسجيل 245 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة في ذي قار

2020/09/01 | 12:50 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} سجلت محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، 245 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





وذكر مصدر طبي، إن "الفحوصات المختبرية اثبتت اصابة 245 شخصاً بفيروس كورونا في ذي قار وبهذا العدد ارتفع المجموع التراكمي للاصابات 11713 اصابة منذ ظهور الوباء".

واضاف ان "المحافظة سجلت 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية وبهذا العدد ارتفع المجموع التراكمي للوفيات في المحافظة الى 525 حالة وفاة منذ ظهور الوباء".

محمد

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