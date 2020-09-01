وزيرة الصناعة المصرية: تقديم كافة أوجه الدعم للمساهمة في مشروعات إعادة اعمار العراق

2020/09/01 | 12:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية ،الثلاثاء، أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة العراق الشقيقة فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، مشيرةً إلى حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم لدولة العراق للمساهمة في مشروعات إعادة الإعمار، وكذا جهود تنمية وتطوير قطاعي الصناعة والتجارة.

وقالت إن القمة الرئاسية التي عقدت مؤخراً بالعاصمة الأردنية عمان، تمثل محور ارتكاز لتفعيل التعاون العربي المشترك وتحقيق آمال وطموحات الشعوب العربية.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة مع الدكتور أحمد نايف الدليمي سفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية والوفد المرافق له، حضر اللقاء طارق شلبي مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية والدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجارى.

وذكرت الوزيرة أن اللقاء تناول أهمية ترجمة العلاقات التاريخية التي تربط مصر والعراق لمشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تصب فى مصلحة الشعبين الشقيقين، وتسهم في تعزيز معدلات نمو الاقتصادين المصري والعراقي على حد سواء، خاصة في ظل الإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتي ستعقد خلال الفترة القريبة المقبلة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، الامر الذي يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأشارت جامع إلى حرص الحكومة على مشاركة الشركات المصرية بمشروعات البنية الأساسية بالعراق، وذلك فى إطار جهود الحكومة العراقية لإعادة إعمار المحافظات المتضررة من جراء الاعمال الارهابية، مشيرةً الى ان هناك فرصاً متميزة أمام صادرات مواد البناء المصرية للنفاذ للسوق العراقي خلال المرحلة الحالية.

ولفتت جامع الى حرص الوزارة على مساندة الاقتصاد العراقي خاصة فيما يتعلق بنقل الخبرات الصناعية والتجارية وتقديم الدعم الفنى والبرامج التدريبية للكوادر البشرية العراقية، مشيرةً الى انه سيتم خلال المرحلة الحالية التنسيق مع وزارة الصناعة العراقية لدراسة التوجهات الصناعية العراقية واحتياجات السوق لانشاء مشروعات تعاون مشتركة والاستفادة من الموارد العراقية خاصة فيما يتعلق بالصناعات التحويلية.

وأشارت الوزيرة إلى امكانية نقل الخبرات المصرية فى مجال انشاء وادارة التجمعات الصناعية لدولة العراق الشقيقة وبما يسهم فى توفير بنية صناعية جاذبة للمستثمرين وتوفير فرص عمل امام الشباب العراقي، مؤكدةً في هذا الاطار الى ان هناك رغبة وطنية لرجال الاعمال المصريين للتواجد في السوق العراقي والمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد نايف الدليمي سفير العراق بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والعراق وذلك فى اطار جهود الحكومة لاعادة بناء العراق، معرباً عن تطلع العراق للاستعانة بالشركات والخبرات والايدى العاملة المصرية للمشاركة بمشروعات اعادة الاعمار.

وأشار الدليمي إلى أهمية تفعيل الطريق البري بين مصر والعراق للمساهمة فى تنشيط حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، وكذا تعظيم الاستفادة من السوق الاستهلاكي الضخم للعراق والذي يتجاوز 40 مليون مستهلك.

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