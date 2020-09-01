2020/09/01 | 12:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

مع تفشي فيروس كورونا وإجراءات التباعد الاجتماعي، توفر إحدى مطاعم وكوفيهات مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة خدمة مغايرة للزبائن مستغلاً الذكاء الاصطناعي.

في هذا المطعم لا يوجد موظفون إلا عاملتان للتعقيم والتنظيف فقط.

وبإمكان أجهزة الذكاء الاصطناعي أن تستقبل طلبك وتأخذ الحساب منك وتعد الطعام أو الشراب المطلوب ثم تقديمه بوساطة طاولة متحركة تتقدم باتجاه الزبائن.

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطعم في دبي يقدم خدماته للزبائن بلا موظفين: الذكاء الاصطناعي يعد “الطلبات” ويقدمها بطاولة متحركة! (فيديو)) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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