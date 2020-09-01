خامنئي: اتفاق الإمارات مع إسرائيل

2020/09/01 | 12:55 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي في صورة من أرشيف رويترز.دبي (رويترز) - قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي في خطاب يوم الثلاثاء إن الإمارات العربية المتحدة خانت العالم الإسلامي والفلسطينيين باتفاقها على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.وقال خامنئي ”بالطبع، خيانة الإمارات لن تدوم طويلا، لكن هذه الوصمة ستظل عالقة في الأذهان دوما.لقد سمحوا للنظام الصهيوني بدخول المنطقة ونسوا فلسطين“.إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود

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