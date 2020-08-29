بعد أيام من استلامها... حقيقة تحطم سيارة ياسمين صبري (صور)

2020/09/01 | 13:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت وسائل اعلام مصرية، تحطم سيارة الفنانة ياسيمن صبري بعد وقت قصير على تسلمها المركبة الفاخرة من نوع رولز رويس داون والتي بلغت تكلفتها 620 الف دولار اميركي.

وبحسب موقع "أخبار اليوم" المصري، فإن الصور المتداولة المركبة المحطمة ليست في مصر، وأن السيارة ليست تلك التي تملكها ياسمين صبري، ولكنها تشابه معها في اللون فقط.

حقيقة الصور المتداولة عن تعرض سيارة ياسمين صبري لحادث: قديمة

التفاصيل| ألوان..



https://t.co/aB3qTs8HbL pic.twitter.com/NG2iLx4sFN

— Akhbarak (@akhbarak) August 31, 2020

واهدى رجل الاعمال المصري، احمد ابو هشيمة، سيارة رولز رويس داون بقيمة 620 الف دولار الى زوجته الفنانة ياسمين صبري.

#فيتو..



#عاجل

هدية #أبوهشيمة..



أول صور لسيارة #ياسمين_صبري الجديدة pic.twitter.com/bHk54qSkMH

— بوابة فيتو (@Vetogate) August 29, 2020

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتصريح تخليص جمركي لسيارة رولز رويس داون موديل 2020 أهداها "أبو هشيمة"، لزوجته الفنانة ياسمين صبري بتاريخ 19 آب 2020، ويبلغ ثمنها 6.113.545 جنيه، إضافة إلى رسوم تم تحصيلها كتراخيص لدخول السيارة من الجمرك تقدر بـ 3.717.137 ملايين جنيه، حيث يصل مجموع المبلغين الى ما يقارب الـ620 الف دولار اميركي.

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