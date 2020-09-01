أكثر من 400 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات البكالوريا تحت أحكام كورونا

2020/09/01 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحت أحكام الوباء.



ادى أكثر من اربعمئة الف طالب في عموم العراق الامتحانات النهائية الإعدادية بفرعيها العلمي والأدبي وسط اجراءات وقائية مشددة حفاظاً على سلامتهم من وباء كورونا.

وزارة التربية، اكدت ان اربعمئة واثنين وثمانين الف طالب شاركوا في الامتحانات التي ستستمر لغاية الثالث والعشرين من شهر أيلول الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن الأسئلة الامتحانية اتسمت بالوضوح والدقة العلمية وتمت مراعاة مختلف المستويات للطلاب وشملت المحتوى المقرر والموضوعات المطلوبة بشكل متوازن كما كانت صياغتها اللغوية واضحة ومناسبة للوقت المخصص.

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