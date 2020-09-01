محافظ ديالى يطالب بتكثيف الجهد الاستخباري للقضاء على الحواضن الإرهابية

2020/09/01 | 13:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أكد محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الثلاثاء، أهمية التنسيق مع إقليم كردستان لرصد تحركات عصابات داعش الإرهابية، مطالباً الحكومة المركزية بتكثيف الجهد الاستخباري، واستخدام الطيران لضرب مواقع الإرهابيين، في المناطق التي تشهد توتراً أمنياً.

وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"هنالك عدداً من المناطق التابعة لقضاء خانقين شهدت تطورات أمنية كثيرة في الفترة الأخيرة، وأصبحت محط تساؤل أبناء المحافظة، لأن أغلب عمليات أبطال العراق الرابعة، كانت في هذه المناطق".

وأضاف أن"الإرهابيين يتنقلون ما بين مناطق إقليم كردستان، والمناطق التابعة للمحافظات المجاورة، ولديها حواضن وعناصر إرهابية في داخل هذه المناطق"، مشدداً على "أهمية تكثيف الجهد الاستخباري، والتنسيق مع الإقليم، لكي تتحمل قوات الإقليم مسؤوليتها في مراقبة تحركات عصابات داعش الإرهابية".

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت في وقت سابق عن انطلاق عمليات أبطال العراق الرابعة في محافظة ديالى.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقته وكالة الأنباء العراقية |(واع) أنه"بتوجيه مِن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت فجر اليوم عمليات أبطال العراق المرحلة الرابعة، لملاحقة بقايا الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار في محافظة ديالى مع تطهير وتفتيش الشريط الحدودي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ،والدخول بعمليات خاصة ضمن المناطق التي استغلتها عصابات داعش للتواجد ،وتنفيذ عملياتها الإرهابية ،وهي المناطق الفاصلة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة".

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