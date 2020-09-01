2020/09/01 | 13:02 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعرض هذه الحلقة من برنامج "باب الويب" العناوين التالية: كورونا يفرغ شوارع غزة من الناس ويعرض مخالفين للضرب.



اعتداء على طبيب عراقي يثير غضب رواد مواقع التواصل.



هكذا تباع الماشية في زمن كورونا بمصر.



جاهة عشائرية في الأردن لرد اعتبار حصان.



وفي جولتنا...



لبنانية تحتفل بعودتها إلى الحياة.

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