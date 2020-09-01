2020/09/01 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، وجود قرارات جديدة بشأن الإجراءات الوقائية ستصدر خلال الأيام المقبلة.وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"العراق يمر بظروف مالية صعبة، فضلاً عن الوضع الصعب جداً الذي تعيشه الكثير من الجهات مثل المطاعم والمحال الكبيرة، لهذا نحن ندرس هذه المقترحات، لغرض اتخاذ القرار المناسب في الأيام المقبلة".وأضاف أن "هنالك ارتفاعاً واضحاً في حالات الشفاء، بسبب الإجراءات العلاجية الجيدة، ونسعى إلى تقليل عدد الإصابات".وأشار إلى أن"عدد الإصابات عندما يبدأ بالانخفاض، سنكون في الاتجاه الصحيح"، مؤكداً أن"الجانب الصحي الوقائي، لا يجوز لنا فيه التخفيف من الإجراءات".وكان وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، قد أكد في وقت سابق أن العراق حقق طفرة نوعية بنسبة الشفاء، فيما أشار إلى أن الوزارة وفرت خلال شهرين جميع الأدوية العالمية لمواجهة كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة تعلن قرب صدور قرارات جديدة بشأن الوقاية من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة تعلن قرب صدور قرارات جديدة بشأن الوقاية من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).