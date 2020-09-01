استعدادات عراقية مصرية لاجتماع اقتصادي برئاسة الكاظمي ونظيره المصري

2020/09/01 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

عقد السفير العراقي في القاهرة، والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية، احمد الدليمي، الثلاثاء (01 أيلول 2020)، جلسة مباحثات مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، فيما اشارت الاخيرة الى عقد اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ونظيره مصطفى مدبولي قريباً.

ونقلت وسائل إعلام مصرية، عن جامع قولها: "القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة العراق الشقيق فى كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة"، مشيرةً إلى "حرص الحكومة المصرية على تقديم كل أوجه الدعم لدولة العراق للمساهمة في مشروعات إعادة الإعمار وكذا جهود تنمية وتطوير قطاعي الصناعة والتجارة".

وأضافت جامع أن "القمة الرئاسية التي عقدت مؤخرًا بالعاصمة الأردنية عمان تمثل محور ارتكاز لتفعيل التعاون العربي المشترك وتحقيق آمال وطموحات الشعوب العربية".

وتابعت أن "اللقاء تناول أهمية ترجمة العلاقات التاريخية التي تربط مصر والعراق لمشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تصب فى مصلحة الشعبين الشقيقين وتسهم في تعزيز معدلات نمو الاقتصادين المصري والعراقي على حد سواء خاصة في ظل الاعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتي ستعقد خلال الفترة القريبة المقبلة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، الامر الذي يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين".

وأشارت جامع الى "حرص الحكومة على مشاركة الشركات المصرية بمشروعات البنية الأساسية بالعراق، وذلك فى اطار جهود الحكومة العراقية للإعادة إعمار المحافظات المتضررة من جراء الأعمال الإرهابية"، مشيرةً الى أن "هناك فرصًا متميزة أمام صادرات مواد البناء المصرية للنفاذ للسوق العراقي خلال المرحلة الحالية".

ولفتت إلى "حرص الوزارة على مساندة الاقتصاد العراقي خاصة فيما يتعلق بنقل الخبرات الصناعية والتجارية وتقديم الدعم الفنى والبرامج التدريبية للكوادر البشرية العراقية"، مشيرةً الى أنه "سيتم خلال المرحلة الحالية التنسيق مع وزارة الصناعة العراقية لدراسة التوجهات الصناعية العراقية واحتياجات السوق لإنشاء مشروعات تعاون مشتركة والاستفادة من الموارد العراقية خاصة فيما يتعلق بالصناعات التحويلية".

وأكملت الوزيرة المصرية أن " هناك إمكانية لنقل الخبرات المصرية فى مجال إنشاء وإدارة التجمعات الصناعية لدولة العراق الشقيقة وبما يسهم فى توفير بنية صناعية جاذبة للمستثمرين وتوفير فرص عمل امام الشباب العراقي، مؤكدةً في هذا الإطار إلى أن هناك رغبة وطنية لرجال الأعمال المصريين للتواجد في السوق العراقي والمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار.

من جانبه، أكد الدليمي حرص "العراق على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والعراق، وذلك فى إطار جهود الحكومة لاعادة بناء العراق، معربًا عن تطلع العراق للاستعانة بالشركات والخبرات والايدي العاملة المصرية للمشاركة بمشروعات إعادة الإعمار".

وأشار الدليمي الى "أهمية تفعيل الطريق البري بين مصر والعراق للمساهمة فى تنشيط حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، وكذا تعظيم الاستفادة من السوق الاستهلاكي الضخم للعراق والذي يتجاوز 40 مليون مستهلك".

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