رئيس اتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقية يعلق على اساءة

2020/09/01 | 13:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر رئيس اتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقية السيد حميد الحسيني تعليقا على اساءة قناة دجلة الفضائية للشعائر الحسينية....

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