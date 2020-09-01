بالفيديو | مسجد يصدح بأغنية

2020/09/01 | 13:05 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوجئ سكان بلدة النميرية في جنوب لبنان بأنغام أغنية الزغبي تبث من مئذنة جامع المنطقة

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