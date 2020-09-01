بالصور.. خريجو كليات الاعلام يتظاهرون امام مقر شبكة الاعلام العراقي

2020/09/01 | 13:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: أين نيوز} تظاهر العشرات من خريجي كليات الاعلام، الثلاثاء، أمام مبنى شبكة الاعلام العراقي.وأفاد مصدر محلي بأن خريجي كليات الاعلام تظاهروا اليوم امام مقر شبكة الاعلام العراقي واغلقوا الطريق المؤدي الى مقر الشبكة.وأضاف ان المتظاهرين رفعوا شعارات تطالب بشمولهم بالتعيينات وتلبية مطالبهم.

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