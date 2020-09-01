بعد إعلان لقاح كورونا.. متى تتشكل المناعة الجماعة في روسيا؟

2020/09/01 | 13:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

توقع مركز ’غامالي’ الروسي للأوبئة، تشكل المناعة الجماعية ضد الفيروس التاجي لدى سكان روسيا بحلول نوفمبر المقبل، شريطة انطلاق عملية تطعيمهم.



وقال رئيس قسم البيولوجيا المجهرية في مركز "غامالي" الروسي، للأوبئة، فيكتور زويف، إن "لقاح فيروس كورونا سيورد إلى المستشفيات، حسب وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في سبتمبر الجاري، لذلك فإننا سنرى في نوفمبر المقبل أولى البوادر لتشكل المناعة الجماعية ضد الفيروس التاجي لدى سكان روسيا".

وحسب الخبير الروسي فإن "صمود السكان أمام الفيروسات يتجلى في حال أنتج 60% منهم الأجسام المضادة".

وأضاف أن "تطعيم السكان يلعب دورا هاما في تشكيل المناعة الجماعية.



وفي حال إجراء عملية التلقيح واسعة النطاق فإن روسيا ستتخطى مؤشر 60% خلال أشهر معدودة".

يذكر أن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، كان قد أعلن في وقت سابق أن المرحلة الأولى لعملية تطعيم المواطنين الروس بمشاركة 40 ألف متطوع ستنطلق في سبتمبر الجاري.



أما عملية التطعيم الجماعي فستبدأ بحلول ديسمبر المقبل.

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