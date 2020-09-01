بالصور.. ماكرون يتفقد فيروز في منزلها

2020/09/01 | 13:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- نشر الحساب الرسمي للفنانة اللبنانية فيروز على موقع “تويتر” صورا تظهر اللقاء الذي جمعها بالأمس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.من زيارة ماكرون الي الست #فيروز ..الرابية ٣١ آب ٢٠٢٠ pic.twitter.com/3XJmaHlEEk — زياد الرحباني (@ziad_rahbany) September 1, 2020

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