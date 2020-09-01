عمليات الانبار تشارك في دعم جهود اعمار وانشاء جسور للعبور من نهر الفرات

2020/09/01 | 13:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..افاد قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي ، الثلاثاء، بان قيادة عمليات المحافظة شاركت في عملية انشاء جسر للعبور على نهر الفرات شرقي مدينة الرمادي .وقال الدليمي في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” هندسة قيادة عمليات الانبار باشرت بعميلة نصب جسر عائم مؤقت على نهر الفرات يربط جزيرة قضاء جزيرة الخالدية بمركز القضاء شرقي مدينة الرمادي، لحين الانتهاء من اعمال تأهيل جسر الصديقية المتضررة جراء قيام ارهابي داعش بتفجيره ابان سيطرتهم على مناطق مختلفة من مدن الانبار “.واضاف ان” منتسبي قيادة عمليات الانبار باشروا بعملية نصب الجسر ومن المؤمل انجازه في غضون الايام القليلة المقبلة ، مبينا ان” طول الجسر يبلغ 120 متر وان عملية انشاءه سوف يساهم في تنقل سكان تلك المناطق بسهولة ودون معاناة الى مناطق مختلفة شرقي الرمادي، مبينا ان” نصب الجسر العائم من قبل القوات الامنية يأتي ضمن خطة القيادات الامنية دعم جهود عودة الامن والاستقرار الى كافة مدن المحافظة “.



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