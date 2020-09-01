استئناف واسط تطلق سراح أكثر من سبعة الاف موقوف

2020/09/01 | 13:21 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت رئاسة إستئناف واسط الاتحادية أطلاق سراح (7047) متهماً من تاريخ فرض حظر التجوال في 19 /3 /2020 لغاية 31 /8 /2020.





وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان ذلك "تم للتقليل من إعداد الموقوفين لتجنب انتشار فيروس كورونا".

وأوضح ان "الإعداد المذكورة تضمنت المُخلى سبيلهم بكفالة والمُفرج عنهم من قبل محاكم التحقيق والجنايات ومحاكم الإحداث والجنح، وكذلك المفرج عنهم أفراجا شرطيا والمشمولين بقانون العفو العام".

عمار المسعودي

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