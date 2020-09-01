اول خطوة لبناء قاعدة تحكيمية نسوية بكرة القدم في العراق

2020/09/01 | 13:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..تنظم اللجنة النسوية في الهيئة التطبيعية اول دورة تحكيمية نسوية متخصصة لكرة القدم للصالات، بمشاركة 24 سيدة، عبر المنصة الالكترونية Zoom، وتأتي هذه الدورة لبناء قاعدة تحكيمية لتنشيط كرة الصالات النسوية، من أجل أن تأخذ السيدات مكانهم في إدارة المباريات الخاصة بهن.وقالت رئيسة اللجنة النسوية، ازهار محمد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الدورة تستمر سبعة ايام، من اليوم الثلاثاء الموافق 1/9/2020 حتى 7/9/2020، وسيتم من خلالها استعراض العديد من القوانين التحكيمية الخاصة بكرة الصالات”.واضافت “أما التطبيق العملي فسيحدد لاحقا بعد عودة النشاط الرياضي المتوقف بسبب قرار خلية الازمة”، مبينة انه “يحاضر في الدورة خبير التحكيم علي عيسى والحكم الدولي السابق محمد غني، في حين سيكون المشرف العام صبحي رحيم، ومدير الدورة الدكتور فارس محمد”.وأوضحت رئيس اللجنة النسوية، ان “الهدف من إقامة الدورة إنشاء قاعدة للسيدات في مجال التحكيم، لقيادة المباريات”، مشددة على “وجود برامج عديدة ستطبق تباعا في المرحلة المقبلة، تتضمن دورات إعداد للمدربات وحكمات كرة القدم”.



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