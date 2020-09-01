محافظ البصرة يوجه مدير التربية باتخاذ اقصى العقوبات بحق المقصرين بملف أداء الامتحانات

2020/09/01 | 13:25 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / وجه محافظ البصرة اسعد العيداني تربية المحافظة بأتخاذ اقصى العقوبات بحق المقصرين بملف أداء الامتحانات النهائية للمرحلة الاعدادية .وقال العيداني خلال تفقده للمراكز الامتحانية في داخل قاعات جامعة البصرة برفقة رئيس جامعة البصرة الدكتور سعد شاهين ومدير التربية " ان هناك شكاوى وردت من بعض الطلبة في اول بدء ساعات الامتحانات بعدم وجود أجهزة للتبريد وبعض القضايا الخاصة بسير العملية الامتحانية بشكل انسيابي يتلائم مع الطلبة .واشار الى انه سجل ملاحظات تقصير مدير الامتحانات حيث ان هناك بعض القاعات غير مهيئة من ناحية وجود أجهزة للتبريد .ووجه " محافظ البصرة مدير تربية البصرة بتوجيه عقوبات شديدة وصارمة بحق المسؤولين عن ملف ادارة الامتحانات لانهم نقلوا صورة مغايرة لما نقله بعض الطلبة اثناء اداء الامتحانات./انتهى

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