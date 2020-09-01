نيمار يؤكد بقاءه مع باريس سان جرمان

2020/09/01 | 13:25 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أكد النجم البرازيلي نيمار بقاءه مع باريس سان جرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بحسب ما ذكر في مقابلة مع مجلة النادي .وبعد أن كان يرغب في العودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني الموسم الماضي، أكد اللاعب البارع انه سيحمل ألوان وصيف دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.قال نيمار :"سأبقى وأريد العودة إلى النهائي (دوري الأبطال)، لكن هذه المرة من أجل الفوز بها".ويُعدّ نيمار (28 عاما) الذي توّج بأربعة القاب محلية مع سان جرمان في الموسم الماضي، أغلى لاعب في العالم بعد التعاقد معه مقابل 222 مليون يورو قادما من برشلونة في صيف 2017./انتهى2

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