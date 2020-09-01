الديوانية تسجل اليوم /210/ اصابات جديدة بكورونا

2020/09/01 | 13:25 - المصدر: وكالة نينا

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الديوانية/ نينا/ سجلت محافظة الديوانية اليوم /210/ اصابات جديدة بكورونا و/ 96/ حالة شفاء .وقالت مدير عام صحة المحافظة الدكتورة لمياء الحسناوي انه " تم اليوم تسجيل /210/ اصابات بفايروس كورونا و/ 96/ حالة شفاء ./انتهى

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