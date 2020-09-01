بمشاركة 480 ألف طالب.. انطلاق امتحانات المرحلة الإعدادية وسط إجراءات وقائية (صور)

2020/09/01 | 13:31 - المصدر: NRT عربية

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أداء الامتحانات

فوتو: ارشيف

منذ 11 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

توجه أكثر من 480 ألف طالب وطالبة من المرحلة الاعدادية بفرعيها العلمي والأدبي، الثلاثاء، لأداء الامتحانات العامة في عموم المحافظات.

وذكرت وزارة التربية، في بيان اليوم، 1 ايلول 2020، أن"هناك (137130) طالبا للفرع الأدبي و (235100) طالب للفرع العلمي/ الإحيائي، وكذلك (110134) طالبا علمي/ تطبيقي، ضمن المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة، قد شاركوا في الامتحانات النهائية للمرحلة الإعدادية في اليوم الأول لها وسط إجراءات وقائية مشددة حفاظا على سلامتهم من وباء كورونا، والتي ستستمر لغاية الـ 23 من شهر أيلول الجاري".

وأضاف البيان أن"الأسئلة الامتحانية اتسمت بالوضوح والدقة العلمية، وتمت مراعاة مختلف المستويات للطلاب، وشملت المحتوى المقرر والموضوعات المطلوبة بشكل متوازن ،كما كانت صياغتها اللغوية واضحة ومناسبة للوقت المخصص ".

وبحسب البيان فقد وزير التربية علي حميد الدليمي، إلى "ضرورة توفير التجهيزات والمستلزمات اللوجستية والطبية، بغية انجاح العملية الامتحانية".

وأشار إلى ان "التحديات التي يواجهها وطننا الحبيب ستكون حافزا للجميع، لتحقيق المنجز والطموح المطلوب، اسهاما ببناء الوطن ورفعته وتقدمه" .

ر.إ

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