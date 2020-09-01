فيروز توثق لحظات لقائها بماكرون فى منزلها (صور)

2020/09/01 | 13:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نشرت الصفحة الرسمية للفنانة اللبنانية فيروز، صورا لإستقبالها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى منزلها يوم أمس.

وظهرت جارة القمر فى الصور مرتدية القناع الواقى الذى انتشر مؤخرا في ظل جائحة كورونا، أثناء حديثها مع ماكرون وتكريم الاخير لها.

ووصف ماكرون المطربة فيروز بأنها جميلة وقوية للغاية بعد لقائها بها أمس، في زيارته الثانية للبنان خلال أقل من شهر عقب انفجار مرفأ بيروت، وقال: "تحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لى عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا..



عن الحنين الذى ينتابنا".

وقال الرئيس الفرنسى فى بث تلفزيونى عقب اللقاء "قطعت التزاما لها (فيروز)، مثلما أقطع التزاما لكم هنا الليلة بأن أبذل كل شيء حتى تطبق إصلاحات ويحصل لبنان على ما هو أفضل، أعدكم بأننى لن أترككم، بحسب وكالة رويترز.

وعندما سئل عن أغنيته المفضلة لفيروز أجاب بأنها "لبيروت" التى كانت تذيعها القنوات المحلية، بينما كانت تعرض صورا للانفجار وتبعاته بحسب موقع سكاى نيوز.

ومنع الرئيس الفرنسى السيدة فيروز، وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي فى فرنسا أنشأه نابليون بونابرت عام 1802.

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