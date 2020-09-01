ديالى تكشف ملفات الفساد المالي والاداري في بعقوبة

2020/09/01 | 13:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىكشف مسؤول حكومي في ديالى، الثلاثاء، عن عدد الملفات التي تم احالتها للنزاهة حيال مشاريع خدمية في بعقوبة.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” قائممقامية بعقوبة فاتحت النزاهة حيال 7 ملفات مهمة تتعلق بهدر المال العام وشبهات فساد مالي واداري في مشاريع مهمة تقدر كلفتها بمليارات الدنانير في دوائر متعددة ومنها الكهرباء”.واضاف الحيالي،ان” القائممقامية قدمت كل الاولويات التي بحوزتها الى اللجان المختصة في النزاهة وننتظر اجابات رسمية منها حيال ما تحقق من انجاز حيال التحقيقات الرسمية التي اجرتها مؤكدا بان اغلب الملفات جاءت من خلال شكاوي رسمية قدمها الاهالي في مناطق متفرقة من بعقوبة ووضواحيها”.وتعاني ديالى من ارتفاع كبيرة في معدلات الفساد المالي والاداري خاصة في السنوات الاخيرة.انتهى 2

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