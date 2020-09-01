المونيتور: تشكيل لجنة للتحقيق بقضايا الفساد يأتي استكمالا لمهمة الحكومة في تقصي الحقائق

2020/09/01 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة تحقيق جديدة مسؤولة مباشرة أمامه للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.

أكد موقع المونيتور الاخباري ان هذا الإعلان يأتي في وقت أعلن فيه الكاظمي استكمال المرحلة الأولى من مهمة الحكومة لتقصي الحقائق في أعمال العنف المرتكبة ضد المتظاهرين، مشيرا الى ان العملية شملت تحديد حصيلة دقيقة للقتلى والجرحى.

وبينما قال الكاظمي إن الأرقام لن يتم الإفصاح عنها حتى اكتمال التحقيق، فقد وثقت الأمم المتحدة اربعمئة وتسعين حالة وفاة وسبعة آلاف وسبعمئة وثلاثة وثمانين جريحًا منذ بدء الاحتجاجات العراقية في تشرين الاول اكتوبر من العام الماضي.

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