العراق .. تصاعد الاغتيالات بين الناشطين

2020/09/01 | 13:46 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تأخذنا هذه الحلقة من "ريبورتاج" في جولة تبدأ من العاصمة العراقية حيث تتصاعد موجة الاغتيالات ضد الناشطين والمؤثرين في المجتمع المدني ما انعكس على زخم الحركة الاحتجاجية ودفع بالبعض إلى طرح بدائل في حال عجزت الحكومة عن ضبط الوضع الأمني.



وإلى إيران التي تدرس مشروعا برلمانيا يهدف إلى الخروج من الاتفاق النووي ردا على الإجراءات الأمريكية، مشروع عكس التباين في وجهات النظر بين المحافظين والإصلاحيين.



وفي الأردن، أدى ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى فرض إجراءات احترازية للحد من انتشار الوباء لا سيما إغلاق دور العبادة وسط قلق السلطات والمواطنين.



ونختم جولتنا من مصر التي تمضي في رفع تدريجي لإجراءات الحجر الصحي وآخرها فتح الحدائق العامة ما يعكس خطة رسمية للتعايش مع الوباء

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