2020/09/01 | 13:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أصدرت منصة الترفيه المدفوع الأجر قرارا بجعل عدد من محتواها الأصلي والحصري مجانيا لمستخدميها.أشار موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص، إلى أن تلك الخدمة ستزيد من شهرة “نتفلكس” لدى أولئك غير المشتركين.

ويمكنك الآن مشاهدة بعض أكثر أعمال نتفلكس شهرة دون حساب.في السابق، كان يمكنك التسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية، ولكن هذه طريقة أسهل لاختبار منصة البث.وطرحت “نتفلكس” في تلك الخاصية مجموعة من إنتاجتها الشهيرة والمميزة، مثل مسلسل “Stranger Things”، وعدد من الأفلام والمسلسلات الأخيرة المتاحة بالكامل.وستكون تلك الميزة متاحة عبر نسخة الهواتف الذكية عبر “أندرويد” و”آي أو إٍس”، ولكن لا يمكن استخدامها عبر تقنيات “التلفاز الذكي”،ويأتي الفيديو بدقة منخفضة، ولا توجد طريقة لتغييرها وإضافة دقة 4ك”.انتهى 25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“نتفلكس” تجعل بعض محتواها الحصري مجانيا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“نتفلكس” تجعل بعض محتواها الحصري مجانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).