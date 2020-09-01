2020/09/01 | 13:47 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اتفقت إسرائيل والإمارات، الثلاثاء، على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون في الخدمات المالية بهدف تشجيع الاستثمار بين البلدين.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل والإمارات تتفقان على التعاون في الخدمات المالية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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