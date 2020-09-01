إسرائيل والإمارات تتفقان على‭ ‬التعاون في الخدمات المالية

2020/09/01 | 13:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت إسرائيل والإمارات، الثلاثاء، على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون في الخدمات المالية بهدف تشجيع الاستثمار بين البلدين.

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