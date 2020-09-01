أكثر من مليوني طالب وطالبة يعودون إلى مدارسهم في الأردن

2020/09/01 | 13:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

مع بدء طلبة السادس الإعدادي في العراق امتحاناتهم النهائية اليوم الثلاثاء، بدأ طلبة الأردن بالعودة إلى مدارسهم من جديد.

وقالت وسائل إعلام أردنية إن أكثر من مليوني طالب أردني بدأوا عامهم الدراسي الجديد وسط إجراءات احترازية مشددة لمن تفشي فيروس كورونا.

وكان وزير التربية العراقي علي الدليمي قد وجه في آب المنصرم، إدارات المدارس الأهلية في المحافظات كافة، بضرورة الالتزام بالتعليمات الوزارية الخاصة ببدء الدوام الرسمي فيها .

وقال الدليمي إن الوزارة ستقوم بسحب الإجازة الممنوحة للمدارس الاهلية ورياض الاطفال ومعاهد التقوية، في حال مخالفتها للتعليمات الوزارية المنصوص عليها، والايعاز الى طلبتها بالدوام او اي شكل من اشكال تواجدهم في المدارس، وتحت اي ذريعة كانت، فضلاً عن الالتزام بشروط ومقررات وزارة الصحة ولجنة الصحة والسلامة الوطنية”.

فيما أكدت لجنة التربية والتعليم النيابية وجود سبيلين لتحديد مصير العام الدراسي المقبل، بين تعليم الكتروني وهو ما “تراه الوزارة صعبًا” وبين تأجيل العام الدراسي.

وقال عضو اللجنة رعد المكصوصي إنه في حال استمرار الحظر الشامل وتعليمات خلية الازمة فان العام الدراسي المقبل سيكون اما الاعتماد على الدراسة الالكترونية او الاستمرار بتأجيل لحين صدور تعليمات جديدة.

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