التميمي يبحث مع رئيس القضاء الاعتداءات على الكوادر الصحية

2020/09/01 | 13:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، مع وزير الصحة حسن التميمي، الثلاثاء، ظاهرة الاعتداء على الكوادر الصحة.



وجاء في بيان للقضاء تلقى "ناس" نسخة منه (1 ايلول 2020)، أنه "رئيس المجلس فائق زيدان وزير الصحة حسن التميمي وبحث معه إجراءات القضاء بحق المعتدين على الكوادر الطبية".

واضاف البيان أن "اللقاء حضره رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي".

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