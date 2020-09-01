صادقون: تعليق العامري على خطاب الكاظمي ناجم عن مخرجات الاجتماع الأخير

2020/09/01 | 13:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكدت كتلة الصادقون النيابية , الثلاثاء , ان تعليق رئيس تحالف الفتح هادي العامري حول خطاب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بذكرى استشهاد الامام الحسين (ع) هو تأكيد على مخرجات الاجتماع الذي حصل في منزل رئيس التحالف وضم الكاظمي والقوى السياسية الشيعية ووافق عليه الجميع .وقال عضو الكتلة النائب محمد البلدوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان “النقاط التي اعلنها رئيس تحالف الفتح هادي العامري خلال تعليقه على خطاب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناسبة العاشر من محرم الحرام هي نفسها التي تم التوافق عليها خلال اجتماع الكاظمي والقوى السياسية الشيعية بمنزل رئيس التحالف”.وأضاف ان ” النقاط الواردة في التعليق هي مخرجات اجتماعي منزلي العامري والمالكي وانها جاءت لتنبيه والتأكيد عليها بالنسبة لرئيس الحكومة الكاظمي , فضلا عن إعلانها رسميا للراي العام وهي لاتمثل فقط رؤية الفتح وانما تمثل رؤية القوى السياسية الشيعية بالكامل ” .



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