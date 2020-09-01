أمريكا تكسر حاجز 6 ملايين إصابة بفيروس كورونا

2020/09/01 | 13:52 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} أظهر إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن الولايات المتحدة كسرت حاجز الـ6 ملايين، من حيث إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.





وهناك ما لا يقل عن 6,028,012 إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، فيما توفي ما لا يقل عن 183,563 شخصًا جراء الوباء.

وفي يوم الاثنين فقط، بيَنت جونز هوبكنز تسجيل 31,313 حالة إصابة كورونا جديدة و560 وفاة إضافية.

وتشمل الأعداد الإجمالي الحالات في جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أمريكية أخرى، إضافة إلى حالات تمت إعادتها إلى البلاد.

محمد

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