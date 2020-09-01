محكمة التمييز: جائحة كورونا قوة قاهرة توقف مدد الطعن

2020/09/01 | 13:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت الهيئة العامة في محكمة التمييز مبدأ جديداً عالجت فيه حالات انقضاء المدة القانونية وعدم ممارسة الخصم حقه بالطعن بسبب الحظر الشامل نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا.وذكر بيان لاعلام مجلس القضاء الأعلى تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "جاء في قرار الهيئة العامة بأن العدالة تحتم على ضرورة إيقاف كافة المدد القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والقوانين الاخرى ومن ضمنها مدد الطعن بالأحكام والقرارات بأعتبار انتشار جائحة كورونا يعتبر قوة قاهرة وما ترتب على ذلك فرض الحظر الشامل على التنقل سواء أكان الحظر الشامل لعموم العراق ام لمنطقة معينة فقط".ولفت البيان الى انه "وعلى أساس ذلك تقرر على عدم احتساب ايام الحظر الشامل من ضمن المدة المحددة قانوناً عند الطعن بالأحكام والقرارات القضائية".عمار المسعودي

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