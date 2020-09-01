الاتصالات: عمليات الصدمة تضيف ما لايقل عن 4 مليارات دينار شهريا إلى الإيرادات

2020/09/01 | 14:02 - المصدر: NRT عربية

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فوتو: ارشيف

منذ 12 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة لوزارة الاتصالات، الثلاثاء، استمرار عمليات الصدمة، لحين انشاء بوابات النفاذ الضوئي، فيما أشارت إلى ان تلك العمليات أضافت ما لايقل عن 4 مليارات دينار شهريا إلى إيرادات الدولة.

وذكر مدير الشركة باسم الأسدي، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 1 أيلول 2020، ان "عمليات الصدمة مستمرة، حيث شملت كل من محافظة ديالى ونينوى وكركوك، وهي مستمرة إلى حين استكمال مشروع بوابات النفاذ الضوئي".

وأضاف أن "هنالك ثلاثة مستجدات لعمليات الصدمة، أول مستجد عملت فيه الشركة على إضافة إيراداتها عما لا يقل عن 4 مليارات دينار شهريا، والمستجد الثاني أن العمليات شملت محافظة بغداد، حيث كان آخر هدف تم ضبطه وإزالته قبل عدة أيام".

وأشار إلى أن "المستجد الثالث، هو أن لجنة التحليل والإحالة أكملت عملها في اختيار الشركة التي سيحال إليها مشروع بوابات النفاذ الضوئي"، مبينا أن"اللجنة في انتظار مصادقة وزير الاتصالات على الموضوع".

وكانت وزارة الاتصالات، قد أعلنت في وقت سابق، عن ايقاف هدر 7 مليارات دينار خلال عملية الصدمة في محافظتي ديالى ونينوى، فيما كشفت عن مشروع مرتقب لتحسين خدمة الإنترنت في البلاد.

ر.إ

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