2020/09/01 | 14:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي

فوتو: ارشيف

منذ 29 دقیقة

1856 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، عن وجود قرارات جديدة بشأن الإجراءات الوقائية ستصدر خلال الأيام المقبلة.

وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي، في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 1 أيلول 2020، إن"العراق يمر بظروف مالية صعبة، فضلا عن الوضع الصعب جدا الذي تعيشه الكثير من الجهات مثل المطاعم والمحال الكبيرة، لهذا نحن ندرس هذه المقترحات، لغرض اتخاذ القرار المناسب في الأيام المقبلة".

وأضاف أن "هنالك ارتفاعا واضحا في حالات الشفاء، بسبب الإجراءات العلاجية الجيدة، ونسعى إلى تقليل عدد الإصابات".

وأوضح أن"عدد الإصابات عندما يبدأ بالانخفاض، سنكون في الاتجاه الصحيح"، مؤكدا أن"الجانب الصحي الوقائي، لا يجوز لنا فيه التخفيف من الإجراءات".

وكان وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، قد أكد في وقت سابق، أن العراق حقق طفرة نوعية بنسبة الشفاء، فيما أشار إلى أن الوزارة وفرت خلال شهرين جميع الأدوية العالمية لمواجهة كورونا.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: قرارات جديدة ستصدر بشأن الإجراءات الوقائية من كورونا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: قرارات جديدة ستصدر بشأن الإجراءات الوقائية من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).