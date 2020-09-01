الداخلية: الغانمي وجه باستخدام اساليب حديثة في محاربة الجريمة

2020/09/01 | 14:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد ـ واع

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي باستخدام أساليب حديثة في محاربة الجريمة.

وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الثلاثاء: إن"وزير الداخلية عثمان الغانمي وجه باستخدام الأساليب الحديثة والمتطورة في التحقيق وسرعة الوصول إلى الجناة في حال ارتكاب جريمة".

وشدد الغانمي على"ضرورة تمتين العلاقة مع المواطن وكسب ثقته".

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا قد قال لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن هنالك أوامر عليا صدرت من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبإشراف ومتابعة وزير الداخلية، منها تفتيش واسع لكل المناطق التي تحصل فيها نزاعات عشائرية، وضبط الأسلحة ومصادرتها سواء كانت خفيفة أو متوسطة.

وأشار إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات واسعة من قبل قيادات العمليات، ومديريات الشرطة، لفرض الأمن ومحاولة ضبط هذه الأسلحة، التي تستخدم لترويع المواطنين الأبرياء.

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