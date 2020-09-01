بالصور : ماكرون في منزل فيروز

2020/09/01 | 14:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

زار الرئيس الفرنسي إحدى النجمات اللامعات في الوطن العربي، فيروز، في منزلها بلبنان.

وقلّد ماكرون فيروز أرفع وسام فرنسي، وهو وسام جوقة الشرف من رتبة كوموندور.

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وقال ماكرون إنه قطع لفيروز وعداً ببذل كل شيء حتى تُطبق إصلاحات ويحصل لبنان على ما هو أفضل، مضيفاً : أعدكم بأنني لن أترككم.

ووصف ماكرون فيروز، بحسب رويترز، بأنها “جميلة وقوية للغاية”، وأضاف: “تحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لي عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا..



عن الحنين الذي ينتابنا”.

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