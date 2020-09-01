يس عراق: بغداد
زار الرئيس الفرنسي إحدى النجمات اللامعات في الوطن العربي، فيروز، في منزلها بلبنان.
وقلّد ماكرون فيروز أرفع وسام فرنسي، وهو وسام جوقة الشرف من رتبة كوموندور.
شاهد أيضاً: فيديو : لحظة وصول الرئيس الفرنسي إلى منزل “فيروز”
وقال ماكرون إنه قطع لفيروز وعداً ببذل كل شيء حتى تُطبق إصلاحات ويحصل لبنان على ما هو أفضل، مضيفاً : أعدكم بأنني لن أترككم.
ووصف ماكرون فيروز، بحسب رويترز، بأنها “جميلة وقوية للغاية”، وأضاف: “تحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لي عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا..
عن الحنين الذي ينتابنا”.
شارك هذا الموضوع:
مشاركة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور : ماكرون في منزل فيروز) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور : ماكرون في منزل فيروز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).