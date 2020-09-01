2020/09/01 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

كشف نادي باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء، عن وجود اشتباه في إصابة اثنين من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد، دون أن يكشف بطل فرنسا عن هويتهما.

وقال النادي الباريسي في بيان:" هناك اشتباه في إصابة اثنين من لاعبي باريس سان جيرمان بعدوى كوفيد-19، إلا أن حالتهما الصحية مطمئنة، وهما يخضعان للبروتوكولات الصحية المناسبة".

وأعلنت وسائل إعلام فرنسية، أن:" نجمي الفريق هما الأرجنتينيان أنخيل دي ماريا، ولياندرو باريديس واللذان قطعا عطلتهما في إسبانيا بسبب الاشتباه بالإصابة بالوباء".

وسيضطر اللاعبان للغياب عن انطلاقه باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي يوم 10 سبتمبر الجاري، حيث يواجه فريق العاصمة نظيره لانس، كما سيغيبان عن لقاء أولمبيك مرسيليا بعدها بثلاثة أيام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إصابة دي ماريا وباريديس بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إصابة دي ماريا وباريديس بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).