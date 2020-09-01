المالية النيابية تتوقع سقف سعر البرميل في موازنة العام المقبل وتؤكد: ننتظر موازنة 2020 في هذا الشهر

2020/09/01 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، اليوم الثلاثاء، (1 أيلول 2020)، إن أسعار النفط ربما تصل إلى الـ 50 بحسب التطورات في جائحة كورونا، وإذا ما تعرض العالم إلى موجة ثانية، مبينا أن لجنة الموازنة بدأت العمل على مشروع موازنة 2021.

وقال الصفار في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أسعار النفط تتدخل فيها عوامل كثيرة، حتى ترتفع لأنها سلعة استراتيجية تتأثر بالوضع العالمي والعلاقات الدولية والأمور السياسية وكذلك العرض والطلب من النفط".

وأضاف، أنه "اذا ما حصلت موجة جديدة من الفيروس تؤثر على الطلب وغلق الاقتصاديات يكون توقع وزير النفط، إحسان عبد الجبار، بارتفاع اسعار النفط الى 50 دولار توقعا قريباً للواقع".

وتابع، أن "أسعار النفط التي ستبنى على اساسها موازنة 2021 بحسب التوقعات ستكون بين 40 الى 45 دولارا والتغيرات تحدد السعر مستقبلاً"، مبينا أن "اللجنة المالية بانتظار موازنة 2020 خلال الشهر التاسع الجاري، والموازنة ستكون تشغيلية فيها مصاريف 8 اشهر وتخمينات إلى 4 أشهر القادمة لوضع الصرفيات في الإطار القانوني".

وأردف مقرر اللجنة المالية، أن "موازنة 2021 بدأت لجنة الموازنة في اعداها، حيث يعملون على إعداد مشروع الموازنة وهناك ممثلين مشتركين من الإقليم"، مشيرا إلى أنه "ربما وصولها في نهاية السنة أمر جيد".

توقع وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، أمس الاثنين (31 آب 2020)، ارتفاع أسعار النفط خلال الربع الأول من العام المقبل.

ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية، عن عبد الجبار قزله: "نتوقع وصول أسعار النفط لحاجز الخمسين دولاراً خلال الربع الأول من عام 2021 في حال عدم تأثر سوق النفط بجائحة كورونا".

وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الاثنين، وسط متابعة تدابير التحفيز العالمية للاقتصاد، وتداعيات إعصار "لورا" على أداء الشركات الأمريكية المنتجة للخام.

وبحسب محللين لوكالة "رويترز"، فإن انخفاض الدولار الأمريكي دعم أسعار النفط رغم معاناة الطلب بسبب أزمة وباء "كورونا" واستمرار زيادة المعروض.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر بنحو 0.6% إلى 46.08 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، كما يتجه لتسجيل مكاسب لخامس شهر على التوالي.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.4% عند 43.11 دولار للبرميل.

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