دجلة.. اساءت لمشاعر المسلمين فاستقال مديرها وموظفوها

2020/09/01 | 14:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسوم عدة تصدرة الترند العراقي حول موضوعة قناة دجلة التي تمادت في ابتذالها ليلة عاشوراء ببث الاغاني احياء لسنة يزيد السكير، حيث تصدر وسما (#قناة_دجلة)...

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