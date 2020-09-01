شركة جوجل تقرر زيادة أسعار إعلاناتها 5% في 3 دول

2020/09/01 | 14:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أخطرت شركة جوجل العالمية عملاءها بزيادة 5% على قيمة ظهور إعلاناتها في هذه الدول: تركيا، النمسا، المملكة المتحدة (إنجلترا).وقالت جوجل في رسالة عبر البريد الإلكتروني حصل “صدى البلد” على نسخة منها: “في 1 نوفمبر 2020، ستبدأ Google بتحصيل رسوم جديدة مقابل عرض الإعلانات في المملكة المتحدة وتركيا والنمسا”.ابتداءً من (نوفمبر) 2020، […]

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