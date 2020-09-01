الدايني يستنكر استهداف مقر قناة دجلة وهو تأكيد على وجود اللادولة

2020/09/01 | 14:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- استنكر عضو مجلس النواب الاسبق محمد الدايني عملية استهداف مقر قناة دجلة في بغداد ، مؤكدا انه امر مرفوض وانتهاك صارخ للقانون وتأكيد على وجود اللادولة التي اوكلت لاوباشها ومرتزقتها العبث بمقدرات البلاد .وقال الدايني في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، ان المجتمع برمته يدفع ثمن […]

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