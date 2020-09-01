المياحي للسومرية: جميع الاحزاب مشاركة بتظاهرات الوسط والجنوب ووزير المالية غير متعاون

2020/09/01 | 14:16 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد محافظ وسط جميل المياحي، الثلاثاء، ان جميع الاحزاب السياسية مشاركة بتظاهرات الوسط والجنوب، فيما اشار الى ان وزير المالية غير متعاون.

وقال المياحي لبرنامج خارج الصندوق الذي يبث على السومرية ان "التظاهرات في الوسط والجنوب ليست عفوية ومطلبية وكل الاحزاب السياسية مشاركة بها"، مبينا ان "بعض الناشطين شكلوا قوائم انتخابية ويحاولون استبدال المحافظين للهيمنة على مواقعهم لاغراض انتخابية".

واضاف ان "١٥ شخصا باستطاعتهم غلق المحافظة باي لحظة والقوات الامنية عاجزة عن محاسبتهم"، مشيرا الى ان "خمسة اشهر مضت ووزير المالية يرفض مقابلتي".

واكد ان "الوزير غير متعاون معي لحل مشاكل المحافظة المالية".





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