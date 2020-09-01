2020/09/01 | 14:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_ بغداد أكدت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، وجود قرارات جديدة بشأن الإجراءات الوقائية ستصدر خلال الأيام المقبلة.وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي، في حديث لوسائل إعلام حكومية، إن "العراق يمر بظروف مالية صعبة، فضلاً عن الوضع الصعب جداً الذي تعيشه الكثير من الجهات مثل المطاعم والمحال الكبيرة، لهذا نحن ندرس هذه المقترحات، لغرض اتخاذ القرار المناسب في الأيام المقبلة".وأضاف أن "هنالك ارتفاعاً واضحاً في حالات الشفاء، بسبب الإجراءات العلاجية الجيدة، ونسعى إلى تقليل عدد الإصابات".وأشار إلى أن "عدد الإصابات عندما يبدأ بالانخفاض، سنكون في الاتجاه الصحيح"، مؤكداً أن"الجانب الصحي الوقائي، لا يجوز لنا فيه التخفيف من الإجراءات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعتزم اتخاذ إجراءات جديدة بخصوص المطاعم والمحال الكبيرة) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعتزم اتخاذ إجراءات جديدة بخصوص المطاعم والمحال الكبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).